Как советские немцы жили в «трудовой армии» во время войны

Работы на каменном карьере (Музей гимназии № 96. г. Челябинска)Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой. 1942-1946
«Помню, как по улице везли телеги, с которых свешивались голые ноги, руки умерших от голода и холода трудармейцев», — такими мрачными историями наполнены воспоминания советских немцев, переживших так называемую «трудармию». На их плечи легла вина за действия их исторической родины.
Высылка советских немцевАрхивное фото
Формирование трудармии началось в сентябре 1941 года. Немцы, депортированные из Поволжья и Крыма в Сибирь и Казахстан в начале войны, жили в ужасных условиях и находились на грани отчаяния. Это напряжение, с одной стороны, таило в себе потенциальную опасность. С другой стороны, Советскому Союзу требовалась рабочая сила, которая обеспечила бы работу промышленности в военное время. Обе проблемы можно было решить, направив немцев на принудительные работы.
10 января 1942 года Государственный Комитет Обороны под грифом «строго секретно» принял постановление «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». Годные к физическому труду мужчины отправлялись на лесозаготовки, строительство железных дорог и заводов. Для этого немцы должны были явиться на сборные пункты «в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и десятидневным запасом продовольствия» — требования, которым едва ли могли соответствовать люди, наспех выселенные из своих домов во время депортаций. За неявку и дезертирство могла быть назначена высшая мера наказания — расстрел.
Указ о переселении немцев Поволжья в газете «Большевик», 1941 годАрхивное фото
Есть версия, что «трудовой армией» принудительные работы начали называть сами мобилизованные. Некоторые историки утверждают, что этот термин не употреблялся в официальных документах: им пользовались люди, не желавшие приравнивать себя к заключенным, что делали советские власти. Другие уточняют, что в бумагах, подготовленных чиновниками на местах — начальниками лагерей или строек, — это слово все же встречается: пока центральные органы не хотели вызывать ассоциаций с Трудовой армией 1920-х годов, в которой служили солдаты Красной Армии после Гражданской войны (1917 — 1922), управленцы более низкого ранга не видели для происходившего иного обозначения.
Депортированные немцыАрхивное фото
Историк Николай Бугай называет «трудовую армию» сочетанием «военной службы, производственной деятельности, гулаговского режима содержания». Многие бывшие «немцы-трудармейцы» вспоминают страшные условия жизни в «зонах»: «…там, куда мы попали, был настоящий концлагерь, — рассказывал уроженец Харькова Михаил Шмидт. — Я попал в общую бригаду по копке траншеи для канализации завода «Урал». Грунт был мерзлый, мороз доходил до 35°. Долбили ломом и кувалдой — это был тяжелый труд. Многие не выживали». Другой мобилизованный на Урал немец, Альберт Генрихс, вспоминал: «Условия быта и жизни у нас были одинаковыми с заключенными <…> Особенно страшно было смотреть друг на друга в бане: раздетые, мы выглядели, как скелеты».
Первые трудармейцы Бакалстроя на расчистке снега, 1942Архивное фото
Нехватка еды и одежды, многочасовой тяжкий труд в суровом климате без возможности согреться зимой — в подобных каторжных условиях к работе «трудармейцев» предъявлялись высочайшие требования. За дисциплиной также строго следили, лагеря были огорожены колючей проволокой, их патрулировали и охраняли вооруженные сотрудники, часто относившиеся к мобилизованным с открытой неприязнью и даже ненавистью.
«Зимой бригада подошла к вахте, там всегда долго стояли при сильном морозе, один узник упал на землю и лежит, конвоир подошел к нему, ударил ногой и говорит: «Вставай, фашистская сука!» — а он уже мертвый», — вспоминал Михаил Шмидт. Впрочем, среди сотрудников и местных жителей иногда встречались и сочувствующие, помогавшие немцам выживать в этих чудовищных условиях: «…свет не без добрых людей. Один охранник летом вечерами нас выпускал, мы пойдем в поле, найдем турнепс или другой овощ, сварим и поедим. Весной находили мороженую картошку», — рассказывала Мария Сабот, уроженка Поволжья.
Поскольку потребность в рабочих руках росла, мобилизация продолжалась, все больше отраслей задействовали «трудармейцев». Уже в конце 1942 года на «трудовой фронт» были направлены другие народы — финны, румыны, венгры, болгары, итальянцы и прочие «провинившиеся народы», чьи исторические родины воевали на стороне нацистов. Под призыв попали мужчины от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45, кроме беременных и тех, у кого были дети младше трех лет. «Помню, дети бежали за телегой, плакали и просили: «Мамочка, не оставляй меня, возьми меня с собой!» — но военные отгоняли женщин. Дети остались у родственников или были отданы в детские дома», — вспоминала Эмертиана Франк, работавшая на уральском бумажном комбинате.
Выселенные немцы Поволжья в Сибири, 1943 годАрхивное фото
Происходившее с ними многие трудармейцы считали несправедливостью, отмечает историк Аркадий Герман. Однако если старшее поколение, уже пережившее германофобию царского режима, ужасы Гражданской войны и репрессии 1930-х годов, было привычно к подобным потрясениям, то для молодежи жестокость властей стала шоком. Молодые люди, выросшие на социалистических идеалах, «никак не могли понять, как можно было их отождествлять с «фашистами» <…> Сложившаяся ситуация вызывала у них обиду и желание доказать своим активным трудом и примерным поведением лояльность и патриотизм».
«Трудились дружно, считали, что своим трудом тоже помогаем фронту, с Победой связывали свои надежды на возвращение домой, встречу с родными <…> рассказывают, что в Рождество женщины-трудармейки в цехе тихо-тихо пели рождественские песни и молили Бога, чтобы он помог быстрее покончить с этой проклятой войной и восстановить справедливость по отношению к тем, кто ни в чем не был виноват», — так описывала свои чувства Эмертиана Франк. Впрочем, многие мобилизованные сопротивлялись, отказывались от работ и даже пытались бежать. Пойманных возвращали обратно и судили, часто приговаривая к смерти.
С окончанием войны против фашистской Германии «трудармия» не была расформирована — это произошло только к 1947 году. Всего за время войны, по некоторым данным, на «трудовой фронт» было мобилизовано около более 316 000 советских немцев. Однако вернуться в родные места выжившие не могли: разрешали только туда, куда их выселили к началу мобилизации. 26 ноября 1948 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Великой Отечественной войны». Он «привязывал» всех переселенных к новым местам жительства — «навечно, без права возврата». Самовольный выезд так называемых «спецпоселенцев» рассматривался как побег и грозил рискнувшему нарушить указ двадцатью годами каторги.
Немцы-спецпоселенцы в Коми АССР (р. Вычегда), 1948Архивное фото
Новое положение давало возможность воссоединиться с близкими, в том числе — с детьми, оставленными на попечение колхозов и нетрудоспособных родственников. Это удавалось не всем, и некоторые семьи так и остались разделены: «У нас в Соликамске есть матери, которые до сих пор не могут найти своих детей. Те попали в детдома, там им дали другие имена и фамилии. Бывает, что родители, наконец, находят детей, а они от них отказываются: «Ты — не моя мама!» — рассказывал в 2000-х годах бывший трудармеец Эдвин Гриб. А Эмертиана Франк вспоминала об этом времени как о поре не только новых волнений, но и новых надежд: «Опять в нашей жизни была спецкомендатура, опять ожидания и тревоги, что еще ждет нас впереди. Но жизнь брала свое, продолжали трудиться, обустраивались, создавали семьи».
Финские спецпереселенцы в ЯкутииАрхивное фото
Режим спецпоселений был снят в 1955 году, уже после смерти Иосифа Сталина, однако ни своего имущества, ни права все же вернуться на родину советские немцы так и не получили. Не случилось этого и при Никите Хрущеве в 1964, с новым указом Президиума Верховного Совета СССР. Он признавал несправедливость обвинений против немцев, которые были «проявлением произвола в условиях культа личности Сталина» — однако, поскольку и сами немцы, и люди, заселившие их прежние места жительства, уже обосновались на новых территориях, все должно было оставаться как есть.
В центре города Энгельса, 1970Ю. Евсюков/Sputnik
Ограничения были сняты только в 1972 году, когда Президиум постановил, что немцы и другие народы, раньше несвободные в своем выборе, «пользуются, как и все советские граждане, правом избирать место жительства на всей территории СССР». Однако даже тогда власти не хотели возвращения немцев в прежние поселения и не способствовали переездам. Инициативы немцев по созданию национальной автономии — такая уже была в Поволжье с конца 1910-х по 1941 год — тоже так и не были реализованы.
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