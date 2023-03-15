Последним от русского трона отрекся НЕ Николай II. А кто?

Николая II обычно называют последним русским царем. Однако формально был еще один человек, отказавшийся от трона.

Его не интересовала политика. Он любил женщин и автомобили. Был красив, отважен, богат, прекрасно образован и при этом непритязателен. Имел все права на русский трон, но добровольно отказался от него. Речь о Михаиле Александровиче Романове, младшем брате Николая II.

Младший брат Николая II

Николай был старшим сыном Александра III и занял трон после смерти отца. Михаил был четвертым и в очереди на престол стоял так далеко, что никогда особенно и не рассчитывал его занять. Но у Николая долго не рождался наследник, а их с Михаилом средние братья умерли. И согласно закону о престолонаследии, следующим трон должен был занять именно Михаил.

Александр III с детьми Общественное достояние Общественное достояние

До 1904 года, пока у Николая II не родился долгожданный сын Алексей, Михаил был официальным наследником престола. Но даже после этого, Михаил имел право стать регентом при племяннике, если бы император умер до совершеннолетия сына. А если учесть слабое здоровье Алексея, Михаил имел все шансы на корону Российской Империи.

Enfant terrible царской семьи

Образ Михаила на костюмированном балу 1903 года послужил прототипом для валета треф в знаменитых картах «Русский стиль» Общественное достояние Общественное достояние

Михаила Романова в чем-то можно сравнить с английским королем Эдуардом VIII (да и с принцем Гарри). Их объединяет любовь к женщинам, совершенно не подходящим по статусу и не имевшим отношения к какой-либо монаршей семье.

Михаил влюбился в дочь московского адвоката Наталью Шереметевскую. Она была замужем, причем дважды, имела дочь. На балу, где они познакомились, великий князь наплевав на приличия, пригласил ее на мазурку, а потом, по слухам, они вместе покинули вечер.

Михаил Романов Общественное достояние Общественное достояние

Николай был против этой связи брата, но Михаил выбрал любовь. Говорили, что у него был мягкий характер, но в вопросах чести был крайне принципиален - не мог оскорблять свою возлюбленную статусом любовницы. В 1910 году у пары родился сын Георгий, а через два года пара обвенчалась в Вене.

Михаил и Наталья Общественное достояние Общественное достояние

Николай был в ярости и писал матери, чтобы обрывает все связи с братом. Михаила лишили всех чинов и даже запретили возвращаться в Россию. Конечно, он лишался всех прав на престол.

Отрекся от трона, не будучи царем

Когда началась Первая Мировая война, Михаил, человек чести, попросил у Николая разрешения вернуться и воевать за Россию. После высшего одобрения, великий князь возглавил так называемую «Дикую дивизию» из кавказских добровольцев-мусульман, которые не могли воевать в официальных войсках.

Михаил в мундире офицера Кавказской туземной конной дивизии Общественное достояние Общественное достояние

Жена Наталья везде сопровождала мужа, а также, подобно женщинам из царской семьи, занималась благотворительностью, организовывала госпитали для раненых. Свой особняк в Петербурге Михаил также отдал под нужды Красного Креста. Николай II смягчился, признал и племянника, и брак брата, даровав Наталье титул графини Брасовой.

В марте 1917 года в ходе революции, Николай II подписал отречение от трона, одновременно отрекся от него и за своего несовершеннолетнего сына Алексея - в пользу брата Михаила. Теперь уже бывший царь отправил брату телеграмму, где назвал его Михаилом II и уповал на то, что тот сможет спасти родину. «События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить», – писал Николай II.

Шокированный отречением Михаил понимал, что его позиции еще более слабые. Он понял, что если займет трон, это может спровоцировать еще одно революционное потрясение. Ему казалось, что народный гнев затрагивает всю монархию в целом.

Илья Репин на портретном этюде к картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения» Илья Репин Илья Репин

И хотя некоторые воинские части уже успели присягнуть Михаилу на верность, он подписал «временный» отказ от трона, как бы дозволив народу самому выбрать свою судьбу путем голосования. «Я твердое решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского», - гласил документ, который Михаил подписал. В нем он также просил граждан подчиниться Временному правительству.

Этот документ многими рассматривался как мудрый шаг, однако, жернова революции перемололи любую возможность благоприятного исхода для Михаила и монархии. Это был конец царской власти в России. Николай II, узнав о документе, написал в дневнике: «Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!».

С момента отречения Николая II и до подписания отказа Михаилом прошло менее суток, и историки до сих пор спорят, можно ли считать, что в это время он являлся Императором Всероссийским Михаилом II. С аргументами против этой версии выступают те, кто говорит, что документы незаконны и права на трон Михаил потерял еще в 1912 году, когда вступил в морганатический брак.

Кстати, телеграмма Николая до Михаила так не дошла, он узнал о ней лишь позже и, как вспоминала жена его друга Воронцова-Дашкова, сказал, что послание могло повлиять на его решение.

Ссылка и убийство

После революции Михаил не избежал участи многих членов царской семьи. В течение года он фактически сидел под домашнем арестом в своем доме в Гатчине под Петербургом. В марте 1918 года большевики арестовали его и отправили в ссылку в Пермь.

«Пермский пленник» Михаил (слева), 1918 Общественное достояние Общественное достояние

Жена Наталья осталась в Петербурге и хлопотала о его возвращении, однако, безуспешно. В июне она получила телеграмму об исчезновении Михаила. Скорее всего, его вместе с секретарем большевики похитили ночью, тайно вывезли в лес и убили. Сам факт убийства долгое время держали в тайне, его останки так и не были найдены.

Это породило множество слухов о возможном чудесном спасении Романова. Якобы раненный Михаил мог быть перехвачен белыми и тайно вывезен - об этом в новом романе «Бронепароходы» фантазирует, например, современный писатель Алексей Иванов.

Наталья, посещавшая его в Перми, смогла бежать из России по поддельным документам. Она умерла в Париже в 1952 году, в нищете и одиночестве.

Их сына Георгия удалось отправить за границу сразу после революции. Он учился в Великобритании, а затем во Франции. От бабушки, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, унаследовал немалое состояние. Но двадцатилетним юноша погиб в автокатастрофе в 1931 году.

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