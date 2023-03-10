Как Советский Союз готовился ко Второй мировой войне

В СССР были уверены, что военного столкновения с нацистской Германией не избежать. Однако всеми силами стремились оттянуть его на 1942 год.

Практически с момента своего основания Советский Союз начал готовиться к новой мировой войне, которую руководство страны считало неизбежной. Масштабное противостояние с капиталистическим Западом обещало быть жестоким, кровопролитным и бескомпромиссным.

Согласно советской военной доктрине, Красная армия должна была выдержать первый удар врага, разгромить его в приграничных сражениях, перейти в широкомасштабное наступление и добиться решительной победы, обеспечив тем самым «мирный труд великой семьи многонационального народа».

Маневры Красной армии Александр Устинов/russiainphoto.ru

«На всякое нападение врага Союз Советских Социалистических Республик ответит сокрушающим ударом всей мощи своих Вооруженных сил…» – говорилось в Полевом уставе РККА 1939 года: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская Красная армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем вести наступательно, перенеся ее на территорию противника. Боевые действия Красной армии будут вестись на уничтожение, с целью полного разгрома противника».

Кадры решают все

Для прошедшей разорительную Гражданскую войну и интервенцию иностранных держав страны модернизация Вооруженных сил была крайне важной, но весьма трудной задачей. Приступить к масштабному реформированию и перевооружению армии во многом удалось лишь благодаря начатой в 1929 году в СССР индустриализации.

Командиры Красной армии на сборах Архив Андрея Малыгина/russiainphoto.ru

Именно из-за экономических проблем Красная армия долгое время строилась по территориально-милицейскому принципу комплектования: военнообязанные проходили краткосрочную боевую подготовку вблизи мест проживания, при этом количество кадровых военнослужащих (в основном командный состав) было минимальным. Во второй половине 1930-х годов армия бы­ла пе­ре­ве­де­на на кад­ро­вую сис­те­му уст­рой­ст­ва, что было окон­ча­тель­но за­кре­п­ле­но в за­ко­не о всеоб­щей во­ин­ской обя­зан­но­сти 1939 года.

Численность Красной армии, составлявшая 1,9 млн человек накануне Второй мировой войны, к началу вторжения вермахта в Советский Союз выросла до 5 млн человек. Шел активный процесс создания новых частей и соединений. Так, количество одних только дивизий увеличилось с 98 до 303. Такой стремительный рост не мог не привести к организационным проблемам, дефициту командного состава и ухудшению его качества.

Военный парад на Красной площади Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Крайне болезненным ударом по командному составу Красной армии стали и массовые репрессии 1937–1938 годов, в той или иной степени затронувшие десятки тысяч человек. Из пяти первых маршалов Советского Союза к весне 1939 года в живых остались только двое.

Последствия «большого террора» ярко проявились в ходе крайне тяжелой для советских войск Зимней войны против Финляндии 1939–1940 годов. После ее окончания в руководстве Вооруженных сил были произведены существенные перестановки, а из тюрем в войска вернулись многие репрессированные командиры, включая будущего маршала Константина Рокоссовского.

«Броня крепка и танки наши быстры»

Парад частей Красной армии на Красной площади во время празднования 20-й годовщины Октябрьской революции в 1937 году Государственный музей политической истории России/russiainphoto.ru

В предвоенные годы вооружение Красной армии техникой происходило стремительными темпами. С 1939 по 1941 год количество танков в Красной армии выросло с 10 тыс. до 25 тыс. (включая учебные), боевых самолетов – с 5 тыс. до 14 тыс., артиллерийских орудий – с 34 тыс. до 91 тыс.

Среди новейших образцов вооружения, поступавших в войска, были автоматическая винтовка Токарева (СВТ-40), пистолет-пулемет Шпагина, 76-мм дивизионная пушка, 122-мм гаубица, 85-мм зенитная пушка, средний танк Т-34, тяжелый КВ-2, истребители Як-1, МиГ-3, штурмовик Ил-2, а также бомбардировщик Пе-2.

Отправка танков на фронт Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Однако к лету 1941 года процент современной техники в войсках все еще оставался крайне низким, при том что и старой порой не хватало. «С горечью смотрел я на походе на наши старенькие Т-26, БТ-5 и немногочисленные БТ-7, понимая, что длительных боевых действий они не выдержат. Не говорю уже о том, что и этих танков у нас было не больше трети положенного по штату», – вспоминал Рокоссовский, в первые дни операции «Барбаросса» командовавший 9-м механизированным корпусом.

Советские ВВС, на развитие которых в 1940 году уходило до 40% военного бюджета, имели к началу конфликта на своем вооружении истребители МиГ-3 и ЛаГГ-3, по своим тактико-техническим характеристикам не уступающие своим визави из люфтваффе. Однако их производство в 1941 году только развертывалось, и основную массу боевых машин составляли старые образцы.

Осмотр воздушного судна Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Большую роль в повышении обороноспособности страны сыграли военные конфликты против японцев и финнов в конце 1930-х годов, из которых военное руководство сделало правильные выводы. Так, помимо прочего, после окончания Зимней войны в СССР кратно увеличилось производство минометов и автоматического стрелкового оружия, роль которых прежде недооценивали.

«Линия Сталина»

Встречать и громить врага многомиллионная и хорошо вооруженная Красная армия должна была на подготовленных оборонительных позициях вдоль границы Советского Союза. В 1928 году началось строительство сети укрепленных районов в Белоруссии, на Украине, в Псковской области и Карелии, получивших впоследствии известность как «Линия Сталина».

Советский укрепрайон Bundesarchiv Bundesarchiv

Каждый укрепрайон представлял собой систему связанных между собой опорных пунктов, располагавшихся на направлении предполагаемого наступления противника. В распоряжении обороняющихся здесь частей находились пулеметы, противотанковая и капонирная артиллерия.

Растянувшаяся на 1835 км «Линия Сталина» в два раза превышала протяженность линии Мажино, но заметно уступала ей в количестве боевых сооружений. Из-за больших расстояний укрепрайоны почти не имели никакой возможности координировать свои действия друг с другом.

После присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году, а также прибалтийских государств в 1940 году советская граница была перенесена на сотни километров на запад. Строительство «Линии Сталина» было остановлено, и оборонительные сооружения законсервировали.

Немецкая пехота штурмует советские укрепления Mondadori/Getty Images Mondadori/Getty Images

Началось сооружение укрепленных районов на новой границе. Однако к началу операции «Барбаросса» они были завершены в лучшем случае на 20% и никак не смогли помешать продвижению противника.

В то же самое время спешно возвращенные к жизни «старики» так или иначе сумели себя проявить. Даже если упорно оборонявшиеся на укрепленных районах «Линии Сталина» солдаты Красной армии могли задержать немцев на несколько дней, это часто давало их товарищам ценное время отступить и избежать окружения.

Целых десять дней держался Себежский укрепленный район, который противник сумел взять, только зайдя ему в тыл. Карельский укрепленный район в свою очередь стал одним из ключевых пунктов обороны Ленинграда вплоть до снятия блокады в 1944 году. Именно здесь была остановлена наступавшая на город с севера финская армия.

Выиграть время

Горящий советский легкий танк Т-26 Архивное фото Архивное фото

Несмотря на ускоренную подготовку Советского Союза к войне против нацистской Германии, в неизбежности которой никто не сомневался, масса проблем к ее началу осталась нерешенной.

Превзошедшая вермахт по количеству танков и самолетов Красная армия действительно выглядела внушительно, однако при этом многие соединения оказались этой самой техникой недоукомплектованы. Им также не хватало средств тяги и транспорта, что существенно снижало их маневренность.

Немало подразделений к началу войны не получило надлежащую боевую подготовку, не прошло боевое слаживание и испытывало острый дефицит в младшем командном составе – военные училища просто не успевали готовить его для стремительно увеличивающейся армии. Ко всему этому добавлялись катастрофические проблемы с наличием радиосвязи в войсках, плохой организацией работы штабов и управлением войсками.

Подбитые советские танки ХТ-130 и Т-34 Архивное фото Архивное фото

Советское руководство в целом осознавало текущие проблемы и стремилось оттянуть начало конфликта хотя бы на год. Пограничникам и военнослужащим расположенных на границе частей было приказано ни в коем случае «не поддаваться на провокации».

Еще в феврале 1941 года в разговоре с заместителем наркома обороны Кириллом Мерецковым Сталин заметил: «Пребывать вне войны до 1943 года мы, конечно, не сумеем. Нас втянут поневоле. Но не исключено, что до 1942 года мы останемся вне войны».

Именно в 1942 году планировалось завершить многие программы по реорганизации и перевооружению Сухопутных войск, ВВС и Военно-морского флота, которые летом 1941 года были в самом разгаре. СССР очень нужна была отсрочка, но получить ее в итоге ему было не суждено.