Почему королевские шотландские драгуны считают Николая II своим ангелом-хранителем?

Они даже уверены, что именно благодаря его небесному заступничеству им удается обходиться практически без потерь в вооруженных конфликтах последних десятилетий.

Имя российского императора Николая II для королевских шотландских драгун не пустой звук. Икона с изображением канонизированного в 2000 году монарха висит в штабе полка в Эдинбурге и сопровождает его во время проведения военных операций, а оркестр этой воинской части исполняет гимн Российской империи «Боже, царя храни!» на торжественных мероприятиях.

Что же связывает русского царя и элитных солдат Великобритании?

Королевский подарок

Королевский шотландский драгунский гвардейский полк действительно является элитой вооруженных сил страны. Он был сформирован в 1971 году путем объединения 3-го карабинерского гвардейского полка (Драгунская гвардия принца Уэльского) и 2-го драгунского полка (так называемых королевских шотландских «Серых»).

Николай II с семьей в гостях у королевы Виктории Общественное достояние Общественное достояние

Оба воинских формирования имеют давнюю историю (начиная с XVII века) и множество славных побед на своему счету, однако именно у «Серых» с Россией сложилась особая связь.

В 1894 году королева Виктория в честь помолвки цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с ее любимой внучкой принцессой Алисой Гессенской (будущая императрица Александра Федоровна) назначила его на почетный пост шефа-полковника 2-го драгунского полка.

Император Николай II Общественное достояние Общественное достояние

В такой практике не было тогда ничего необычного. Так, в это же время принц Уэльский (будущий король Эдуард VII) стал шефом Киевского 9-го гусарского полка.

Прочные узы

19 ноября 1894 года в Санкт-Петербурге в присутствии принца и принцессы Уэльских уже ставший царем Николай принял почетное шефство над полком, а спустя два года подполковник Альфред Уэлби официально представлял драгун на его коронации.

Портрет Николая II, выполненный Валентином Серовым. Legion Media Legion Media

Свой первый после коронации зарубежный визит император Николай II совершил в 1896 году именно в Великобританию. На встречу с королевой Викторией в шотландский замок Балморал он прибыл в красном мундире шотландских «Серых» и именно эти солдаты сопровождали его в ходе путешествия по стране.

В 1902 году Николай II заказал свой портрет в мундире полковника драгунского полка у знаменитого русского художника Валентина Серова и подарил его своим подопечным. В наши дни он находится в музее «Серых» в Эдинбургском замке.

Вечная память

Парад королевских шотландских драгун в Глазго. Legion Media Legion Media

Убийство царя Николая II в 1918 году стало шоком для шотландских драгун. В знак скорби о его мученической кончине они и сегодня носят под кокардой на берете или под нашивками черный лоскут.

В 1998 году представители полка присутствовали на церемонии перезахоронения останков царской семьи Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, а спустя три года представители Московского Каледонского клуба (общественной организации, которая популяризирует историко-культурное наследие Шотландии и России) вручили драгунам ту самую икону с изображением Николая II, с которой последние больше не расстаются.

Икона императора Николая II. Общественное достояние Общественное достояние

«Серые» уверены, что именно благодаря заступничеству их небесного Ангела-хранителя им в последовавших позже вооруженных конфликтах удавалось обходиться почти без потерь.