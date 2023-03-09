Почему королевские шотландские драгуны считают Николая II своим ангелом-хранителем?

Имя российского императора Николая II для королевских шотландских драгун не пустой звук. Икона с изображением канонизированного в 2000 году монарха висит в штабе полка в Эдинбурге и сопровождает его во время проведения военных операций, а оркестр этой воинской части исполняет гимн Российской империи «Боже, царя храни!» на торжественных мероприятиях.
Что же связывает русского царя и элитных солдат Великобритании?
Королевский шотландский драгунский гвардейский полк действительно является элитой вооруженных сил страны. Он был сформирован в 1971 году путем объединения 3-го карабинерского гвардейского полка (Драгунская гвардия принца Уэльского) и 2-го драгунского полка (так называемых королевских шотландских «Серых»).
Николай II с семьей в гостях у королевы ВикторииОбщественное достояние
Оба воинских формирования имеют давнюю историю (начиная с XVII века) и множество славных побед на своему счету, однако именно у «Серых» с Россией сложилась особая связь.
В 1894 году королева Виктория в честь помолвки цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с ее любимой внучкой принцессой Алисой Гессенской (будущая императрица Александра Федоровна) назначила его на почетный пост шефа-полковника 2-го драгунского полка.
Император Николай IIОбщественное достояние
В такой практике не было тогда ничего необычного. Так, в это же время принц Уэльский (будущий король Эдуард VII) стал шефом Киевского 9-го гусарского полка.
19 ноября 1894 года в Санкт-Петербурге в присутствии принца и принцессы Уэльских уже ставший царем Николай принял почетное шефство над полком, а спустя два года подполковник Альфред Уэлби официально представлял драгун на его коронации.
Портрет Николая II, выполненный Валентином Серовым.Legion Media
Свой первый после коронации зарубежный визит император Николай II совершил в 1896 году именно в Великобританию. На встречу с королевой Викторией в шотландский замок Балморал он прибыл в красном мундире шотландских «Серых» и именно эти солдаты сопровождали его в ходе путешествия по стране.
В 1902 году Николай II заказал свой портрет в мундире полковника драгунского полка у знаменитого русского художника Валентина Серова и подарил его своим подопечным. В наши дни он находится в музее «Серых» в Эдинбургском замке.
Парад королевских шотландских драгун в Глазго.Legion Media
Убийство царя Николая II в 1918 году стало шоком для шотландских драгун. В знак скорби о его мученической кончине они и сегодня носят под кокардой на берете или под нашивками черный лоскут.
В 1998 году представители полка присутствовали на церемонии перезахоронения останков царской семьи Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, а спустя три года представители Московского Каледонского клуба (общественной организации, которая популяризирует историко-культурное наследие Шотландии и России) вручили драгунам ту самую икону с изображением Николая II, с которой последние больше не расстаются.
Икона императора Николая II.Общественное достояние
«Серые» уверены, что именно благодаря заступничеству их небесного Ангела-хранителя им в последовавших позже вооруженных конфликтах удавалось обходиться почти без потерь.