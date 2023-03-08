Как менялся смысл 8 Марта в СССР – от борьбы за права женщин до цветов и кастрюль (ФОТО)

Со временем день борьбы за права женщин в СССР превратился в праздник весны, подарков и лишний выходной.

Официальным выходным днем 8 Марта в СССР стало только в 1965 году, хотя появился праздник задолго до этого. Мало кто помнит, что именно выступления женщин начали революцию в России. «Если будущие историки захотят узнать, кто начал русскую революцию, то им не следует создавать запутанной теории. Революцию начали голодные женщины и дети, требовавшие хлеба», – писал в своих дневниках социолог Питирим Сорокин о событиях 1917 года в России.

Демонстрация петроградских работниц 23 февраля (8 марта) 1917 года МАММ/МДФ

Забастовка работниц ткацких фабрик Санкт-Петербурга 23 февраля 1917 года (или 8 марта по Григорианскому календарю, по новому стилю) через неделю вылилась в падение монархии. Женщины тогда крушили трамвайные вагоны и громили магазины, требуя соблюдения трудовых прав и свержения монарха.

Международный женский праздник 8 Марта, 1924 г. Георгий Зельма/МАММ/МДФ

Этот бунт стал тем событием, от которого и произошел праздник 8 Марта в СССР. Женский день в других странах поначалу отмечали в разные даты – 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая. Но в международное левое движение дата 8 марта пришла из России и стала международной. В 1921 году СССР впервые сделал этот день праздником.

На выступлении кружка физкультурников в честь празднования дня 8 Марта Фотографии пользователей russiainphoto.ru

Постепенно 8 Марта потеряло свой флер протеста против неравенства и превратилось в день прославления советской женщины как труженицы, матери и коммунистки. Отчасти это было связано с тем, что советское государство уже предоставило женщинам максимум прав и свобод, совершенно уравняв их с мужчинами, поэтому бороться было просто больше не за что.

Демонстрация женщин МАММ/МДФ

Советскому государству в плане прогрессивности действительно было чем хвастаться: у нас женщины получили избирательное право на год раньше, чем в Великобритании, и на три года раньше, чем в США. Советские женщины были примером для британских и американских суфражисток.

Празднование 8 Марта 1938 года МАММ/МДФ

8 Марта стало днем торжественных собраний на заводах, где работницы рассказывали о достижениях женщин в промышленности. Но еще, как писала в 1927 году одна из газет Тверской губернии, «день 8 Марта является днем смотра сил миллионов работниц и крестьянок». Иными словами, женщин в честь праздника призывали ударно потрудиться. За перевыполнение плана лучших работниц награждали. При этом женщины часто продолжали оставаться единственными, кто делает всю домашнюю работу.

В магазине «Подарки» готовят витрину к 8 Марта, 1967 г. Исаак Тункель, Дмитрий Ухтомский/МАММ/МДФ/Russia in photo

Акцент сместился только к середине XX века, когда, как пишет историк Наталья Козлова, была сформирована «армия тружениц и рожениц». В 1965 году 8 Марта стало выходным днем, а сам праздник теперь отмечался дома. Это был переломный момент в восприятии этого дня обществом.

В день 8 Марта в 1962 году организовали выставку рукоделия Г. Ефимовский/Череповецкое музейное объединение/Russia in photo

Обсуждение «выдающихся успехов» женщин быстро ушло на второй план. Все чаще акцент делался на восхвалении женской красоты и таких качеств, как умение быть хорошими хозяйками.

Продажа мимозы на Цветном бульваре Москвы накануне Международного женского дня 8 марта, 1956 г. А. Аганов/Sputnik А. Аганов/Sputnik

Вместо собраний на работе женщины принимали поздравления от мужчин – чаще всего в виде представления. Также главным подарком стали цветы, а именно мимоза. Дарить мимозу на 8 Марта якобы предложила Надежда Крупская, жена Владимира Ленина, так как это были дешевые цветы, доступные каждому рабочему.

Будан Виктор/TASS Будан Виктор/TASS

Дома мужчины в этот день примеряли на себя роль домохозяйки: утром дарили цветы, а потом готовили завтрак и обед для всей семьи (правда, только в этот день). Все, что нужно было женщине теперь – это не работать у станка сверхурочно, а надеть праздничную одежду и отдыхать.

А.Анжанов/Sputnik А.Анжанов/Sputnik

Дети тоже старались сделать приятное мамам. Накануне в детских садах и школах они готовили самодельные открытки и поделки, а 8 Марта накрывали на стол или пекли пироги.

Большой выбор парфюмерных подарков на Международный женский день, 1972 г. Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

В магазинах за три-четыре дня до праздника царил ажиотаж: мужчины выбирали подарки (вдобавок к цветам), создавая длинные очереди.

Продажа цветов к 8 Марта на Рижском рынке в Москве Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

После развала Советского Союза этот день остался государственным праздником. Прежней осталась и традиция поздравлять всех женщин цветами и другими подарками.

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