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Конкурс «Узнай Россию» в ВК

Развлечения
Узнай Россию

Самые активные подписчики получат призы!

Запускаем новогодний конкурс для самых активных подписчиков на нашей платформе во ВКонтакте!

Получайте призы от Политехнического музея и ЦВЗ «Манеж»:

  • Билеты на два лица на выставку «Политехнический музей: создавая настоящее», которая проходит в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге до 9 февраля и посвящена отечественным ученым и инженерам, которые создавали научно-техническое могущество страны
  • И эксклюзивный подарок...

Правила конкурса у нас в группе в ВК и каждый день в сторис. Победителей объявим 28 декабря в 12:00.

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