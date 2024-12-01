Конкурс «Узнай Россию» в ВК

Запускаем новогодний конкурс для самых активных подписчиков на нашей платформе во ВКонтакте!

Получайте призы от Политехнического музея и ЦВЗ «Манеж»:

Билеты на два лица на выставку «Политехнический музей: создавая настоящее», которая проходит в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге до 9 февраля и посвящена отечественным ученым и инженерам, которые создавали научно-техническое могущество страны

И эксклюзивный подарок...

Правила конкурса у нас в группе в ВК и каждый день в сторис. Победителей объявим 28 декабря в 12:00.