Узнай Краснодарский край с новым фильмом проекта VK Места

Легендарная трасса Формулы-1, секреты местных виноделов, серфинг на Черном море и другие жемчужины Черноморского побережья.

Фильм «VK Места. Краснодарский край» уже доступен на площадке VK Видео.

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Популярные блогеры Карина Мурашкина и Влад Левский, а также участники программы «Больше, чем путешествие» изучили неочевидные туристические маршруты региона. Причем поехали туда специально вне летнего сезона, чтобы доказать - отдыхать тут можно круглый год.

Ведущие побывали на легендарной трассе Формулы-1 в Сириусе.

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Посмотрели на настоящие джунгли в Кудепстинском районе.

Прошлись под парусом по Черному морю, встали на серф (да, это можно сделать не только летом) и испытали на себе другие экстремальные активности.

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И конечно, отведали местной кухни и исследовали краснодарские виноградники.

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