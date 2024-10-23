Узнай Краснодарский край с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Краснодарский край» уже доступен на площадке VK Видео.
Популярные блогеры Карина Мурашкина и Влад Левский, а также участники программы «Больше, чем путешествие» изучили неочевидные туристические маршруты региона. Причем поехали туда специально вне летнего сезона, чтобы доказать - отдыхать тут можно круглый год.
Ведущие побывали на легендарной трассе Формулы-1 в Сириусе.
Посмотрели на настоящие джунгли в Кудепстинском районе.
Прошлись под парусом по Черному морю, встали на серф (да, это можно сделать не только летом) и испытали на себе другие экстремальные активности.
И конечно, отведали местной кухни и исследовали краснодарские виноградники.
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.