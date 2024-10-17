5 самых известных мелодий Чайковского

Сочинения Петра нашего Ильича знает весь мир! И вы точно слышали эти музыкальные композиции.

1. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»

Пожалуй, самый известный балет всех времен и народов был написан в 1876 году. Но массовому зрителю запомнились не сольные номера белой лебеди Одетты и черной лебеди Одиллии... а «Танец маленьких лебедей» — Allegro moderato, который появляется в Сцене второй «Затерянное озеро». Известная мелодия и сам танец стали предметом многочисленных пародий.

2. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Самый новогодне-рождественский балет богат всемирно известными и очень атмосферными мелодиями. Одной из самых узнаваемых, пожалуй, является это «Па-де-де» из второго действия.

3. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Еще одна невероятно популярная мелодия из второго действия балета. Чайковский писал, что сочинил ее с особенным удовольствием!

4. Полонез из оперы «Евгений Онегин»

Этот музыкальный номер стал столь известным, что теперь без него не обходится ни один бал или торжественная церемония.

5. Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Это великое симфоническое произведение было написано в 1874-1875 годах и впервые исполнено в Бостоне в 1875 году солистом Гансом фон Бюловым с оркестром под управлением Бенджамина Джонсона Ланга. А еще вы могли слышать эту мелодию вместо гимна РФ, когда российские спортсмены получали медали на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. (Тогда из-за допингового скандала нашим атлетам запретили использовать национальный флаг и гимн).

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене