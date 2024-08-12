1000-летие Суздаля: новый раздел VK

В новом мини-приложении ВКонтакте VK Места можно составить маршрут по городу и посмотреть афишу мероприятий празднования юбилея.

VK Места запустили новое мини-приложение, посвященное юбилею Суздаля. Там каждый желающий может узнать про интересные мероприятия и места в городе и составить собственный туристический маршрут.

В том же месте можно посмотреть видеоролики про регион из специального плейлиста в VK Видео и послушать музыку из плейлиста от VK Музыки.

Кроме того, любой пользователь ВКонтакте сможет установить праздничную обложку на профиль ВКонтакте и эмодзи-статусы, которые были созданы на базе рисунков местной художницы Екатерины Мызниковой.