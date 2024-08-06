Узнай Ханты-Мансийский автономный округ с новым фильмом проекта VK Места

Что сулит зимнее путешествие в край мамонтов и нефтедобычи - Югру? Экстремальные развлечения, знакомство с северной флорой и фауной и даже погружение на морское дно!

Фильм «VK Места. Ханты-Мансийский автономный округ» уже доступен на площадке VK Видео.

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Блогер и певица Абрикоса, актер театра и кино Александр Новиков и стендап-комик Александр Бурдашев отправились в медиаэкспедицию в Югру, как иначе называют Ханты-Мансийский автономный округ.

Вместе с ними вы сможете узнать секреты разведения северных оленей.

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Посетите Когалым и познакомитесь с художником Айратом Гайнановым, работы которого находятся в частных коллекциях стран всего мира.

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С участниками проекта вы погрузитесь на морское дно в океанариуме «Акватика», а также покатаетесь на собачьих упряжках с хаски.

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Виртуальное путешествие продолжится в Сургуте, вы увидете Югру с высоты птичьего полета, поднявшись в небо вместе с летчицами первой женской пилотажной группы «Барсы».

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А в Ханты-Мансийске вы пройдете по следам геологов и посетят «Дом Ф. К. Салманова», а также познакомитесь с культурой и бытом обских угров и северных манси в этнографическом музее «Торум Маа».

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