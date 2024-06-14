Узнай Пермский край с новым фильмом проекта VK Места

Сплавиться на байдарках по Каме, познакомиться с коми-пермяцкими обрядами и побывать в соляной столице России. Что еще можно сделать в Пермском крае?

Фильм «VK Места. Пермский край» уже доступен на площадке VK Видео.

Телеведущая Юлия Коваль и блогер Катя Голышева исследовали уникальные туристические маршруты Перми и Прикамья.

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Путешествие по региону она начали со сплава на байдарках по реке Каме и восхищением природой региона.

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Далее зритель вместе с участниками медиаэкспедиции сможет прикоснуться к коми-пермяцким обрядам в архитектурно-этнографическом музее «Хохлова». А фольклорный коллектив

«Ассяма-горт» расскажет о том, как в регионе возрождаются народная культура и традиционные

промыслы.

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Продолжить знакомство с регионом вам предложат прогулкой по Чертовому городищу — городу, по легенде превратившемуся в каменные скалы, а также созерцанием настоящего чуда природа —Усьвинских столбов.

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Невозможно побывать в Пермском крае и не заглянуть в город Соликамск, соляную столицу России. Фильм проведет вам виртуальную экскурсию по старинному Усть-Боровскому солеваренному заводу.

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Наконец, шеф-поваром ресторана «Мама Лена» познакомит вас с рецептами коми-пермяцкой кухни, а потом вы увидите удивительный фестиваль воздушных шаров «ПроНебо».

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