Узнай Пермский край с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Пермский край» уже доступен на площадке VK Видео.
Телеведущая Юлия Коваль и блогер Катя Голышева исследовали уникальные туристические маршруты Перми и Прикамья.
Путешествие по региону она начали со сплава на байдарках по реке Каме и восхищением природой региона.
Далее зритель вместе с участниками медиаэкспедиции сможет прикоснуться к коми-пермяцким обрядам в архитектурно-этнографическом музее «Хохлова». А фольклорный коллектив
«Ассяма-горт» расскажет о том, как в регионе возрождаются народная культура и традиционные
промыслы.
Продолжить знакомство с регионом вам предложат прогулкой по Чертовому городищу — городу, по легенде превратившемуся в каменные скалы, а также созерцанием настоящего чуда природа —Усьвинских столбов.
Невозможно побывать в Пермском крае и не заглянуть в город Соликамск, соляную столицу России. Фильм проведет вам виртуальную экскурсию по старинному Усть-Боровскому солеваренному заводу.
Наконец, шеф-поваром ресторана «Мама Лена» познакомит вас с рецептами коми-пермяцкой кухни, а потом вы увидите удивительный фестиваль воздушных шаров «ПроНебо».
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.