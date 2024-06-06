День А.С. Пушкина. Проект «Узнай Россию» в «Одноклассниках»

Орест Кипренский/Третьяковская галерея
В честь 225-летия со дня рождения главного русского поэта — марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!
6 июня мы празднуем день рождения солнца русской поэзии. Поэтому объявляем марафон на платформе «Узнай Россию» в ОК!
- Почему именно Александра Сергеевича Пушкина считают создателем современного русского языка?
- Как его потомки сражались в Великой Отечественной?
- Зачем после смерти поэта Николай I содержал всю его семью?
- И, наконец, как любил Пушкин пошутить?
Ответы на эти вопросы и другие любопытные факты, эксклюзивные материалы и видео весь день 6 июня ищите в нашем сообществе в ОК по хештегу #деньалександрасергеевича_узнайроссию.
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