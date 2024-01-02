10 главных русских народных песен

Казачьи залихватские, заунывные и хороводные. Эти песни пели в старину, но и сейчас любой россиянин не прочь затянуть одну из них.

1. «Валенки»

Эта песня появилась в начале XX века и считается, что изначально она была цыганской плясовой и ее часто использовали в застольях. Она была в репертуаре нескольких известных певиц начала века.

Свою версию и музыкальную обработку – ныне самую известную – исполняла Лидия Русланова. Песня стала очень популярной на фронтовых концертах во время Второй мировой войны, и певица даже спела ее на ступенях рейхстага после взятия Красной армией Берлина.

2. «Вдоль по Питерской»

Изначальный «народный» вариант этой песни пели московские ямщики, которые ехали «с колокольчиком» и на тройке вдоль по Питерской (то есть дороги из Петербурга в Москву) и Тверской-Ямской.

Наибольшую популярность песня приобрела в исполнении известного певца начала XX века Федора Шаляпина. В своей версии он объединил несколько ямщицких песен и плясовых.

3. «Во поле береза стояла»

Эта хороводная песня – одна из самых старинных из ныне известных. Ее мелодию записывали и оркестровали и Петр Чайковский, и Николай Римский-Корсаков. В изначальном варианте от первого лица пела девушка, насильно выданная замуж за нелюбимого, она шла обрывать березовые ветки и делать из них балалайку.

Считается, что песня связана с православным праздником Троица и русским обычаем, ведущим начало со славянских языческих времен, провожать весну, водить хороводы и украшать дома березами. На песню есть и популярный народно-эстрадный хороводный танец «Березка».

4. «Яблочко»

Эта частушка стала очень популярной во время Гражданской войны в России. Одна из ее революционных версий стала неофициальным гимном красных матросов.

Первые нотные записи песни появились уже в начале XX века. Еще более известна не сама песня, но залихватский матросский танец с присядкой, выбрасыванием ног и переминанием с одной ноги на другую.

5. «Дубинушка»

Эту народную песню с призывом «Эй, ухнем!» и ее вариации пели рабочие – бурлаки, тянувшие суда против течения, и другие люди, занимавшиеся тяжелым трудом. Песня известна с 1860-х, когда ее впервые записали. А позже она стала революционной песней пролетариев и одной из самых популярных мелодий революции 1917 года. Наиболее известно исполнение Федора Шаляпина.

6. «Солдатушки, бравы ребятушки»

В этой строевой солдатской песне было огромное количество куплетов, которые можно было придумывать прямо на ходу. Одни солдаты должны были откликаться другим и рефреном повторять «Солдатушки, бравы ребятушки». Все куплеты связаны с военной доблестью. Например:

Солдатушки, бравы ребятушки,

Где же ваши дети?

Наши дети – пушки на лафете,

Вот где наши дети.

7. «Ой, то не вечер»

Эта казачья народная песня известна также под названием «Сон Стеньки Разина» и считается былиной, притчей. В ней поется о том, как казаку снится, что ему пророчат гибель. Песня была записана впервые в конце XIX века, а позже, уже в середине XX века, к ней сочинили оркестровку. Сегодня часто исполняется фолк-певицей Пелагеей.

8. «Черный ворон»

Старинный казачий романс поется от лица погибающего казака: он просит ворона полететь на Дон и сообщить всем о его гибели. Существует несколько вариантов песни и считается, что это народная переработка стихотворения русского офицера Николая Веревкина, опубликованного в 1831 году.

9. «Ой, мороз, мороз»

Во многих фольклорных сюжетах и напевах на разный лад повторяются подобные обращения к зиме и морозу с просьбой поберечь человека. В сборнике, записанном этнографом Павлом Шейном, есть тульская песенка, где есть слова: «Зимушка-зима, зима лютая моя! Я прошу тебя: не морозь меня». В старину, отправляясь в долгий путь зимой, русские люди не были уверены, доедут ли они до места или их настигнет стихия и они замерзнут (возможно, насмерть), поэтому подобные напевы суеверно должны были отогнать беду.

Считается, что в том состоянии, в котором до нас дошла известнейшая песня «Ой, мороз, мороз», ее записала в 1956 году солистка Воронежского русского хора Мария Уварова вместе с мужем. Правда, позже она много лет пыталась доказать свое авторство, чему не было подтверждений.

Огромную популярность песня приобрела после того, как была исполнена Валерием Золотухиным в фильме «Хозяин тайги» (1968).

10. «Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет»

Вы наверняка удивлены, что самой известной русской «народной» песни «Калинки-малинки» в нашем списке нет. Большинство исследователей склоняются к тому, что ее написал в 1860 году саратовский фольклорист Иван Ларионов. А всемирную славу она приобрела после обработки советского композитора Александра Александрова и ее исполнения Краснознаменным ансамблем песни и пляски.

И все же в народе была похожая песня, которая могла вдохновить Ларионова – «Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет», которая была записана предположительно в 1853 году. Она не такая веселая и залихватская, а более заунывная. В ней девушка поет о том, что ее муж не пришел домой. В советское время она часто звучала в оперном исполнении.

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