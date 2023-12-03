3 лучших красных вестерна из Советского Союза

Дикий Запад в СССР неизменно снимали в Крыму. А играть мексиканцев или черных рабов обычно приглашали кубинских студентов.

Популярность вестернов в XX веке вышла далеко за пределы США. Фильмы о смелых ковбоях, мерзких бандитах и безжалостных индейцах снимали по всему миру.

Проникли вестерны и за железный занавес. В СССР этот жанр переосмыслили, создав так называемый истерн. Место действия с Дикого Запада перенесли в объятую Гражданской войной Россию, а главными героями сделали красных, белых и разного рода повстанцев и анархистов той эпохи.

Между тем советские кинематографисты не забывали отдавать дань уважения и классическим ковбойским историям. Мы предлагаем вам три лучших красных вестерна из СССР.

1. «Всадник без головы» (1973)

Владимир Вайншток/«Ленфильм», Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, 1973 Владимир Вайншток/«Ленфильм», Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, 1973

Середина XIX века, Техас. Дочь богатого плантатора Луиза Пойндекстер влюбляется в бедного мустангера (ловца диких лошадей для продажи) Мориса Джеральда.

Этого молодого человека подозревают в похищении и убийстве брата девушки – Генри. Таинственности всей этой истории добавляет тот факт, что когда Генри бесследно исчез, в окрестностях внезапно появился мрачный всадник без головы…

Советско-кубинский фильм стал экранизацией одноименного романа ирландско‑американского писателя Майна Рида. Съемки в основном проходили в Крыму. Техасские прерии создавали с помощью подкрашивания травы и «посадки» пластмассовых кактусов, а хлопковые плантации – разбрасыванием повсюду ваты.

Часть главных ролей исполнили кубинские актеры, а людей для массовки нашли тут же, в Крыму. Чернокожих рабов сыграли кубинские студенты из Симферополя.

«Всадника без головы» посмотрели почти 52 млн человек. Он занял 33-е место в списке самых популярных фильмов за всю историю советского кинопроката.

2. «Вооружен и очень опасен» (1977)

Владимир Вайншток/Киностудия им. Горького, 1978 Владимир Вайншток/Киностудия им. Горького, 1978

Дикий Запад, конец XIX века. В руки старателя Габриэля Конроя попадает карта, которая может помочь ему добраться до крупных залежей золота. Но на его пути становится жестокий и опасный грабитель Питер Дамфи.

«Вооружен и очень опасен» был снят по мотивам произведений американского писателя Брета Гарта – прекрасного знатока эпохи калифорнийской золотой лихорадки. Он считается одним из основателей жанра вестерн в литературе.

В фильме присутствовала редкая для советского кинематографа постельная сцена. Хотя она не отличалась особой откровенностью, сыгравшая в ней актриса и певица Людмила Сенчина после премьеры стала объектом обожания миллионов советских мужчин.

Недовольные женщины в свою очередь писали жалобы чиновникам: «В то время как в Гондурасе голодают дети, Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей! А мы ей так верили!»

Съемки «Вооружен и очень опасен» также проходили в Крыму. Фильм посмотрели более 39 млн человек, он стал лидером советского кинопроката 1978 года.

3. «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

Алла Сурикова/«Мосфильм», 1987 Алла Сурикова/«Мосфильм», 1987

Дикий Запад, рубеж XIX–XX веков. Популяризатор кинематографа и истинный джентльмен Джонни Фест приезжает в захолустный городок Санта-Каролина, чтобы познакомить его с этим невероятным достижением цивилизации.

Местные жители погрязли в пьянстве и жестокости, но Фест уверен – кинематограф поможет ему успешно перевоспитать их.

«Человек с бульвара Капуцинов» – уникальный для советского кинематографа фильм. Он сочетает в себе элементы вестерна, комедии и мюзикла.

Первоначально название звучало как «Десять капель перед стрельбой». Однако из-за проходившей в стране антиалкогольной кампании его изменили.

Съемки по устоявшейся уже традиции проходили в Крыму. Санта-Каролина внешне выглядел как настоящий город эпохи Дикого Запада, хотя в реальности это были фасады, подпертые сзади балками. Однажды их ветром чуть не унесло в Черное море.

«Человек с бульвара Капуцинов» находится на 36-м месте в списке лидеров советского проката. Общая аудитория его зрителей составила больше 50 млн человек.