5 причин подписаться на канал «Узнай Россию» в «Телеграме»

Эксклюзивные видео и крышесносные истории, чат для общения, прикольные стикеры и не только. Вот почему нас стоит читать в «Телеграме».

Без долгих предисловий предлагаем вам подписаться на телеграм-канал «Узнай Россию»! И вот почему вам там понравится:

1. Эксклюзивные материалы

Подписавшись на наш канал, ты получишь доступ к уникальным материалам, которые мы не публикуем на сайте.

Например, каждую неделю мы выпускаем вкладыши «Россия – это…».

А еще мы рисуем собственные плакаты с прикольными слоганами.

Каждый день у нас выходят красивые видео, исторические анекдоты, захватывающие факты про историю и культуру России, про регионы, туризм и русскую кухню.

А еще мы делаем видеокружочки! Показываем разные уголки России и объясняем происхождение слов в русском языке.

2. Чат для общения

Для всех, кто любит Россию и интересуется ею так же, как и мы, у нас есть чат единомышленников. Там можно обсудить наши посты, там мы вместе решаем головоломки и просто беседуем об истории и культуре России.

В чате можно обмениваться мнениями и идеями и даже поспорить с нашими историками.

3. Топовые стикеры

В стикерах мы обыграли логотип «Узнай Россию», на котором можно разглядеть и матрешку, и русскую красавицу в кокошнике, и космонавта. А еще совсем недавно добавили в набор богатыря, который смеется, говорит спасибо и одобряет.

Так что предлагаем установить себе в «Телеграме» наши стикеры (это можно сделать по ссылке) и ставить лайк как космонавт или как красна девица!

Новые стикеры будут появляться и дальше, следите за новостями в канале.

4. Сторис с самыми-самыми материалами

Наши самые интересные материалы и видео мы публикуем в телеграмных сторис. Так что ты точно не пропустишь важное.

Кстати, если вы отдадите голос нашему каналу, то мы сможем публиковать сторис еще чаще!

5. Ты в нашей ленте!

Наши подписчики очень креативные, талантливые и разносторонне развитые люди. Они часто присылают нам фотографии из разных регионов страны, интересные факты и видео. Мы выбираем самое-самое и публикуем у себя в ленте!

Каждую неделю мы выбираем лучший комментарий, так что можно посоревноваться в чувстве юмора с другими подписчиками.

Дочитал все это до конца и все еще не подписан? Вот же она, вот волшебная ссылка: телеграм-канал «Узнай Россию». Ждем тебя там!