5 причин подписаться на канал «Узнай Россию» в «Телеграме»

Без долгих предисловий предлагаем вам подписаться на телеграм-канал «Узнай Россию»! И вот почему вам там понравится:
Подписавшись на наш канал, ты получишь доступ к уникальным материалам, которые мы не публикуем на сайте.
Для всех, кто любит Россию и интересуется ею так же, как и мы, у нас есть чат единомышленников. Там можно обсудить наши посты, там мы вместе решаем головоломки и просто беседуем об истории и культуре России.
В чате можно обмениваться мнениями и идеями и даже поспорить с нашими историками.
В стикерах мы обыграли логотип «Узнай Россию», на котором можно разглядеть и матрешку, и русскую красавицу в кокошнике, и космонавта. А еще совсем недавно добавили в набор богатыря, который смеется, говорит спасибо и одобряет.
Так что предлагаем установить себе в «Телеграме» наши стикеры (это можно сделать по ссылке) и ставить лайк как космонавт или как красна девица!
Новые стикеры будут появляться и дальше, следите за новостями в канале.
Наши самые интересные материалы и видео мы публикуем в телеграмных сторис. Так что ты точно не пропустишь важное.
Кстати, если вы отдадите голос нашему каналу, то мы сможем публиковать сторис еще чаще!
Наши подписчики очень креативные, талантливые и разносторонне развитые люди. Они часто присылают нам фотографии из разных регионов страны, интересные факты и видео. Мы выбираем самое-самое и публикуем у себя в ленте!
Каждую неделю мы выбираем лучший комментарий, так что можно посоревноваться в чувстве юмора с другими подписчиками.
Дочитал все это до конца и все еще не подписан? Вот же она, вот волшебная ссылка: телеграм-канал «Узнай Россию». Ждем тебя там!