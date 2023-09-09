Лев Толстой: архивные кадры (ВИДЕО)

До наших дней дошли не только фото, но и видео, на которых запечатлен Толстой в последние годы жизни.

Архивные кадры с Л.Н.Толстым

До наших дней дошли не только фото, но и видео, на которых запечатлен Толстой в последние годы жизни. Многие кадры были сняты в Ясной Поляне - писатель прогуливающийся по усадьбе, писатель в кругу семьи, а также кадры с его дочерьми и крестьянскими детьми. Есть также кинохроника из Москвы, где целая толпа поклонников встречает его на вокзале и у ворот его московского дома в Хамовниках.

Толстой силу видео оценил высоко. «Ах, если бы я мог теперь видеть отца и мать так, как я вижу самого себя!», - говорил писатель. В интервью газете «Вечерний Петербург» он отметил, что «интересно видеть самого себя почти живым: точно раздваиваешься».

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