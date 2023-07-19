«Смешарикам» – 20 лет. 5 причин посмотреть культовый мультсериал

1. В этом мультсериале нет насилия. Нет даже злодеев!

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Никаких зловещих колдунов или хищников, которые охотятся за травоядной жертвой. Основу сюжета каждой серии составляют взаимоотношения главных героев, которые с неиссякаемым любопытством исследуют окружающий мир, пытаются ужиться друг с другом, а сражаются лишь с внутренними демонами. Что еще большая редкость для детских мультсериалов, в «Смешариках» нет и главного убийцы веселья – лобовой дидактики. Всего в Ромашковой долине живут 9 героев – от кролика до лося. От «традиционных» для анимации кошек, мышей, собак авторы принципиально отказались – искали более интересную живность преимущественно из средней полосы России. Лишь в качестве некоторой экзотики добавили пингвина. Все герои – почти идеально круглые. Художники специально придумали такой дизайн персонажей, чтобы его мог воспроизвести ребенок.

2. Каждая серия – философская притча. Но обязательно смешная

Студия Анимации «Петербург» Студия Анимации «Петербург»

«Смешарики» специально сняты «на вырост». Их ключевая аудитория – конечно, дети дошкольного возраста. Однако сериал интересно смотреть и подросткам, и даже взрослым, а многие серии только выигрывают от пересмотра. Динамичный сюжет в самых разных жанрах – от вестерна и мюзикла до фантастики и детского триллера – ненавязчиво поднимает вечные вопросы: как жить в обществе, как быть счастливым, в чем смысл жизни, наконец. И это все – за 6 минут! Что ребенок не поймет в 5 лет – над тем призадумается, когда станет постарше. Константа всех серий – конечно, юмор. В русском языке название сериала состоит из микса двух слов: «смешной» и «шарик». И это очень правдивое заглавие: смешарики – действительно круглые и смешные.

3. Тут полно отсылок на взрослое кино – от «Психо» Хичкока до «Сталкера» Тарковского

Студия Анимации «Петербург» Студия Анимации «Петербург»

Авторы не отказывают себе в удовольствии оставить «пасхалку» для своих. Особенно много отсылок к российской классике – в диапазоне от культовой комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля!» до всемирно известной пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова. Есть даже целая серия-ремейк мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна, впрочем, как обычно, очень необычная: в Ромашковой долине живет свой ежик; однажды он снимался в научно-фантастическом фильме, но съемки вышли из-под контроля – все заволокло искусственным дымом, и герой не упустил случая походить и пофилософствовать в тумане. «Смешарики» передают привет и мировой классике. Цитируют «Форреста Гампа» (однажды барашку прямо кричат: «Беги, Бараш, беги!»). Прямо воспроизводят сцену в душе из «Психо» и сцену с розовыми лепестками из «Красоты по-американски» (в обеих сценах в главной роли свинка). А в одной серии, показательно озаглавленной «Смысл жизни», смешивают «Мертвеца» Джима Джармуша и «Сталкера» Тарковского.

4. «Смешарики» будят воображение. Фанаты не устают придумывать фанатские теории

Студия Анимации «Петербург» Студия Анимации «Петербург»

В «Смешариках» нет сквозной линии – их можно смотреть с любой серии и в любом порядке. Однако въедливые зрители так и норовят как-то объединить все приключения в единый сюжет, пытаются откопать неочевидные мотивации или восстановить по деталям «настоящую» биографию героя. Например, есть зрители, уверенные в том, что местный медведь – бывший военный, а его подозрительность объясняется посттравматическим стрессовым расстройством. Самая дикая теория доказывает, что смешарики существуют в мультивселенной, похожей на Вселенную Марвел. Сериал не раз менял формат – начинался как двухмерный, затем приобрел третье измерение, потом вернулся к 2D. И есть версия, что это параллельные вселенные, которые умирают с окончанием сезона – все как в «Мстителях. Финал». К слову, конспирологические теории тоже были темой «Смешариков» – в одной серии кролику примерещился всеобщий заговор.

5. Интересный мир, который долго не отпускает

Студия Анимации «Петербург» Студия Анимации «Петербург»

Всегда грустно, когда что-то хорошее заканчивается. Дети в России знают эту истину получше многих зарубежных сверстников – ведь старые российские мультсериалы были катастрофически короткими. У «Ну, погоди!» было всего 16 серий, у «Винни-Пуха» – три, у «Карлсона» – две. «Смешарики» первыми в России покончили с этой дурной традицией. Если считать со всеми спин-оффами – и не считать три полнометражных фильма – вышло уже около 700 серий, а общий хронометраж сериала далеко превысил 80 часов. При этом «Смешарики» все еще идут. Всегда приятно, когда что-то хорошее продолжается.

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