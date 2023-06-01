Зачем русский художник Илья Репин ел сено 

"Часто меня спрашивают, как это мы питаемся сеном и травами. Жуем ли мы их дома, в стойле, или на лугу и сколько именно?" - писала жена Репина.

Друзья, которые приезжали в гости к художнику Илье Репину, автору знаменитых картин «Бурлаки на Волге» и «Иван Грозный и сын его Иван...», с удивлением вспоминали бифштекс из клюквы, суп из сена и другие необычные блюда без мяса, которыми их угощала жена живописца Наталья Нордман-Северова.

Супруга Репина была ярой вегетарианкой и сыроедом, что многих в то время шокировало. В 1911 году она написала «Поваренную книгу для голодающих» и посвятила ее «пресыщенным». В книгу вошел и полюбившийся Репиным бульон из сена.

Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман, 1903, Илья Репин. Ateneum/Общественное достояние Ateneum/Общественное достояние

Рецепт вегетарианского деликатеса прост: в кастрюлю кидают сено, мелко нарезанный лук, лавровый лист, перец и соль. Все это заваривают кипятком, а затем ставят ненадолго на огонь. Такой бульон, по словам Нордман, обеспечивает сытость на 24 часа, хорош для почек и подходит для приготовления вегетарианского борща.

Бульон из сена. Legion Media Legion Media

В 1912 году во время просветительской лекции о пользе вегетарианского питания она отмечала: «Часто меня спрашивают, как это мы питаемся сеном и травами. Жуем ли мы их дома, в стойле, или на лугу и сколько именно? Многие принимают это питание за шутку, а некоторым кажется даже обидным, как это можно людям предлагать корм, которым до сих пор питались только животные!».

Сам Репин на диету не жаловался. Напротив, в письме другу он писал: «Бульон из сена, из кореньев, из трав — вот эликсир жизни. Сытость полная на 9 часов. Тело помолодело и я стал вынослив в ходьбе, сильнее в гимнастике и гораздо успешнее в искусстве».

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