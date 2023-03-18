4 фильма из ЯКУТИИ, которые стоит посмотреть

О феномене этого регионального кинематографа известно в разных частях света. А одна из картин даже была номинирована на «Оскар»!

Режиссеры из Якутии – самого холодного и самого кинематографического региона России – преуспели во многом. Их фильмы обгоняют Голливуд в локальном кинопрокате, привозят домой призы крупнейших фестивалей. А еще собирают сотни тысяч, а порой и миллионы просмотров в интернете, как например, военная драма «Рядовой Чээрин» (2021). Вот четыре якутских фильма, самых известных на Западе. Там есть призраки, колесо обозрения, моржи. А одна из картин даже была номинирована на «Оскар»!

1. «Феррум» (2015)

Якутский зритель уважает самое разное кино – и комедии, и хорроры, и исторические драмы. Однако не меньше Голливуда на местную индустрию повлиял и азиатский кинематограф. Например, мистическая драма «Феррум» поначалу напоминает корейский триллер – стильно, жутко, смешно.

Молодой киллер в дорогом костюме выпытывает у бывшего коллеги тайну, где тот спрятал общак. Сам руки не марает – по его приказу два мордоворота с упоением макают бедолагу в ванну с водой. И случайно убивают до того, как тот успевает рассказать о местоположении денег. Делать нечего – главный герой едет в лес, чтобы лично закопать труп. Там с ним начинает происходить всякая чертовщина: странные видения, странные попутчики. Корейский триллер превращается в роуд-муви в духе «Мертвеца» Джима Джармуша.

Кадр из фильма «Феррум» Реж. Прокопий Бурцев, 2015 Реж. Прокопий Бурцев, 2015

Якуты – язычники, поэтому в их историях часто присутствует мистическое измерение. Если в городских сценах «Феррума» говорят по-русски, на языке урбанистической цивилизации, то в лесной чаще персонажи переходят на якутский – вне города мир живет по языческим законам. Даже обычные вещи здесь уже не те, чем кажутся. Дешевые леденцы, которые киллер грызет в минуту стресса, предвещают встречу с потусторонним, железная дорога («феррум» и есть железо на латыни) превращается в метафору предначертанной судьбы.

Первый полный метр молодого режиссера Прокопия Бурцева (он же сценарист, монтажер и продюсер), как и большинство якутских фильмов, снят за мизерный бюджет. Здесь он составил около $10 тыс.

2. «Костер на ветру» (2016)

Дмитрий Давыдов, вероятно, самый известный якутский режиссер за пределами республики. А еще недавно он был учителем и директором сельской школы и кинопроизводством занимался в период каникул. Свой дебют – драму «Костер на ветру» – он снял в родном селе Амга. Все актеры – односельчане, в том числе из Амгинского народного театра. Именно этот фильм, снятый фактически режиссером-любителем, и вывел якутское кино на международную арену. Картина получила приз на канадском фестивале ImagineNATIVE, попала в конкурс Пусанского кинофестиваля (Южная Корея) и была номинирована на «азиатский “Оскар”» – награду Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии.

Кадр из фильма «Костер на ветру» Реж. Дмитрий Давыдов, 2016 Реж. Дмитрий Давыдов, 2016

По пьянке молодой парень задавил на тракторе собутыльника, а потом повесился от стыда. Оставил отца, угрюмого старика Игната, наедине с вечным позором. Деревня маленькая – все друг друга знают. Игнат не делал зла, чужого не брал, не подличал, однако старость встречает вот так, один против всех. Обрести новый смысл жизни Игнату помогает мальчик-беспризорник – старик берет парнишку к себе в дом, передает ему свое ремесло работы по дереву. А потом Игнат даже встречает новую любовь – в свои-то годы! И вот вроде бы затухший костер жизни разгорается от сильного ветра. Но далеко не все счастью Игната рады.

Суровая природа и суровые люди поневоле заставляют вспомнить фильмы Ингмара Бергмана, а тема заразного зла – Мартина МакДонаха.

3. «Нет бога, кроме меня» (2019)

После «Костра на ветру» Давыдов снимает еще одну пронзительную драму, но теперь почти все действие разворачивается в городе. Лесоруба Руслана односельчане вынуждают уехать из родной деревни. Его-то все уважают, но уж больно плоха стала мать Руслана. Из-за болезни Альцгеймера она перестала узнавать родных, пугает местных детей, а однажды даже забралась в чужой дом с ружьем. Надо ее вывезти на лечение в мегаполис, с ней едет и Руслан. Снимает квартиру, устраивается на новую работу, но до последнего тянет с клиникой – как можно отдать мать в чужие руки? Но болезнь прогрессирует, и буквально каждый убеждает Руслана: всем будет лучше, если согласиться на лечение.

Кадр из фильма «Нет бога, кроме меня» Реж. Дмитрий Давыдов, 2019 Реж. Дмитрий Давыдов, 2019

Давыдов – якутский Асгар Фархади. Как и иранского классика (дважды лауреата «Оскара» за «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжера»), его интересуют неразрешимые моральные дилеммы, которые медленно, но верно разрушают изнутри даже самых сильных. Наиболее близка к Фархади именно драма «Нет бога, кроме меня», которой меньше повезло с наградами, чем дебюту, однако эта картина свидетельствует о несомненном росте мастерства режиссера. Аскетичность изобразительных средств и простые метафоры (вроде колеса обозрения – здесь это символ невозможного будущего) лишь усиливают ощущение документальности.

4. «Выход» (2022)

С этого года Якутия впервые звучит в связи с «Оскаром» – на награду Американской киноакадемии в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» номинирован «Выход», совместная работа Максима и Евгении Арбугаевых, брата и сестры родом из якутского поселка Тикси. Это 25-минутный фильм-портрет морского биолога Максима Чакилева, который наблюдает за жизнью моржей на побережье Охотского моря – красиво снятое и в то же время жуткое свидетельство влияния глобального потепления на живую природу.

Мыс Сердце-Камень переживает настоящее моржовое нашествие – не найдя льдин в море, красивые животные тысячами прибиваются к берегу и буквально гибнут в давке. За три месяца съемок и Чакилев, и Арбугаевы (которые выступили и операторами) трижды оказывались запертыми в хижине – вокруг было так много моржей, что они просто не могли открыть дверь. Сам фильм выложен на YouTube-канале журнала The New Yorker.

Кадр из фильма «Выход» реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, 2022/Albireo Films реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, 2022/Albireo Films

Евгения Арбугаева – фотограф, чьи работы публиковались в ведущих западных изданиях, таких как Time, National Geographic и др. Максим Арбугаев – оператор, лауреат фестиваля Sundance за свою работу в фильме «Генезис 2. 0» Кристиана Фрая об охотниках за бивнями мамонта. В 2023 году должен выйти дебют Арбугаева как режиссера в игровом кино – драма «Кончится лето» (совместно с Владимиром Мункуевым) с Юрием Борисовым в главной роли.

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