5 русских мотивов в сериале «Тень и кость»

16 марта стартует второй сезон сериала про Российскую империю в мире фэнтези. Рассказываем, что туда попало из реальной империи Романовых.

В 2009 году писательница Ли Бардуго написала подростковое фэнтези, основанное на эстетике, культуре и политике Российской империи XIX века. У нее получилось создать классическую для жанра историю об избранном герое в удивительном мире развесистой клюквы и дорогих сердцу русского человека вещей из разных эпох.

1. Географические названия и имена героев

Карта Grishaverse Barnes & Noble Exclusive Edition Barnes & Noble Exclusive Edition

Альтернативная Российская империя сериала называется Равка, ее населяют люди, владеющие магией, и обычные жители – отказники (в книги писательница почему-то называет их термином «otkazat’sya», хотя это не существительное, а глагол). Страна находится в многолетнем конфликте со своим соседом Шуханом, одновременно напоминающим Китай и Монголию.

Многие географические названия покажутся русскому зрителю одновременно и знакомыми, и забавными – здесь есть Керчь, Новокрибирск (sic!), Сибирь и Новый Зем. Впрочем, с реальными своими прототипами они никак не связаны, автор просто использует для заполнения карты понравившиеся ей слова.

Язык Равки вдохновлен русским, но для носителя языка заметно, что Ли Бардуго практически с ним не знакома, русские переводчики романа и создатели озвучки сериала немало потрудились над исправлением путаницы с именами героев и их полом. Очень часто у женских персонажей фамилия в мужском роде, а у мужских, наоборот, – в женском.

«Александр Морозова» в мехах Shadow and Bone, 2021, Netflix Shadow and Bone, 2021, Netflix

Например, главная героиня сериала в оригинале Алина Старков (вместо Старкова), одного из первых могущественных магов зовут Илья Морозова (вместо Морозов), подругу главной героини Женя Сафин (вместо Сафина) и тому подобное веселое безобразие. Главный злодей сериала генерал Кириган несколько теряет свой демонический флер для русского зрителя, когда оказывается, что его зовут Александр Морозова. Хотя возможно после Бабы Яги в исполнении Киану Ривза это уже не так страшно.

2. Разноцветные кафтаны, военная форма и русские меха

Форма картографов Shadow and Bone, 2021, Netflix Shadow and Bone, 2021, Netflix

В сериале мы в основном видим главных и второстепенных героев в форменной одежде в русском стиле: прежде всего, в военной форме и кафтанах.

Когда мы знакомимся с главной героиней сериала Алиной, она служит картографом в Первой армии (состоящей из людей без магических способностей). Её форма сочетает барашковую шапку – головной убор, введенный императором Александром III для некоторых военнослужащих Российской империи, и френч периода Первой мировой войны. В реальности, ко времени, когда российская армия стала носить френчи, барашковые шапки уже вышли из употребления.

Бочкарева Мария (слева) // Барашковые шапки Public Domain Public Domain

К тому же попасть в русскую армию для женщины конца XIX – начала XX века было делом практически неосуществимым. Тут можно вспомнить разве что историю Марии Бочкарёвой, которая в начале Первой мировой войны хотела попасть в резервный батальон, однако ей вместо этого посоветовали стать сестрой милосердия. Мария не сдалась и обратилась к царю, который встал на ее сторону. Только так Мария смогла попасть в армию и со временем получила Георгиевский крест и три медали за свою храбрость.

Меховой подклад одежды виден по меховой опушке воротников Shadow and Bone, 2021, Netflix Shadow and Bone, 2021, Netflix

Вторая армия, состоящая из магов, одевается в кафтаны разных цветов. Цвет и вышивка на кафтане зависят от того, какими именно магическим силами обладает хозяин кафтана. В Российской империи кафтан был чрезвычайно популярен на протяжении нескольких веков. Повседневные кафтаны шили из сукна, как и в сериале, а для праздничных вариантов использовали шелк и бархат, были популярны яркие цвета. В начале XVIII века придворные Петра Великого так увлеклись украшением кафтанов вышивкой, галунами и позументами, что Петр был вынужден издать ограничительный указ, чтобы не вводить подданных в дополнительные расходы. Кафтан для холодного времени подбивался овчиной или мехом, что можно увидеть и в сериале.

3. Царская семья

Так в сериале выглядит царская семья Shadow and Bone, 2021, Netflix Shadow and Bone, 2021, Netflix

Равкой в сериале управляет царская семья, причем в книжной серии царя зовут Александром III, а в сериале он переименован в Петра. Имя одного из сыновей царя Николай, так что для знакомого с русской историей зрителя выбор наследника во втором сезоне сериала не станет сюрпризом. Актер, исполнивший роль царя, действительно напоминает Александра, который был крупным человеком и, по воспоминаниям современников, любил появляться в солдатских сапогах с заправленными в них штанами.

4. Григорий Распутин и магия «гришей»

Апрат Shadow and Bone, 2021, Netflix Shadow and Bone, 2021, Netflix

Людей с магическими способностями в сериале называют «Гриши» ('grisha'). Название этой «расы» образовано от имени Григория Распутина, знаменитого друга семьи последнего российского императора Николая II.

Распутин «подарил» сериалу не только свое имя, но и одного из наиболее подозрительных персонажей, священника – советника царя по имени Апрат, его роль в первом сезоне не совсем ясна, хотя понятно, что он имеет на царя и двор непонятное влияние.

Григорий Распутин Public Domain Public Domain

Во втором сезоне зрители смогут увидеть развитие этого персонажа и сравнить его с трагической судьбой Григория Распутина, убитого заговорщиками в попытках спасти репутацию царской семьи.

4. Персонажи русских сказок и поверий

«Русалки», 1871, Иван Крамской Третьяковская галерея/Public Domain Третьяковская галерея/Public Domain

Как и положено героям подросткового фэнтези, Алина и ее помощники в течение сериала будут искать волшебные артефакты, которые в мире Ли Бардуго называются усилителями. Эти существа и их части способны усилить магические способности некоторых магов.

Два из трех артефактов напрямую относятся к миру русских сказок и поверий. Первый – чешуйки существа по имени Русалье. У Ли Бардуго это морской дракон из детских сказок, который заманивает под воду красивых женщин. В русских легендах русалка – это вредоносный дух, появляющийся в виде женщины с длинными волосами в белой рубахе в поле, у воды или в лесу. Он может защекотать человека насмерть или утопить в воде. Чешуек и рыбьего хвоста у них нет, так что получить от них какой-либо артефакт не получится.

Жар-птица, 1899, Иван Билибин Public Domain Public Domain

Второй артефакт, который предстоит найти Алине Старковой – Жар-птица, мифическая птица с огненными крыльями, которую считают душой Равканской империи. В славянских сказках это птица с золотыми и серебряными крыльями, от которых идёт яркое сияние. Известно, что она питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие, и ее пение может исцелять больных. Добыча жар-птицы – это классическое задание для главного героя русской сказки.

Во втором сезоне поклонники сериала увидят несомненно и другие, связанные с Российской империей, вещи, о которых мы не будем писать, чтобы не спойлерить. Несмотря на множество забавных ошибок автора, «Тень и кость» – это мир, наполненный славянским очарованием, с которым стоит познакомиться.