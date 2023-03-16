5 русских мотивов в сериале «Тень и кость»

Развлечения
Елена Зайцева

Shadow and Bone, 2021, Netflix
16 марта стартует второй сезон сериала про Российскую империю в мире фэнтези. Рассказываем, что туда попало из реальной империи Романовых.

В 2009 году писательница Ли Бардуго написала подростковое фэнтези, основанное на эстетике, культуре и политике Российской империи XIX века. У нее получилось создать классическую для жанра историю об избранном герое в удивительном мире развесистой клюквы и дорогих сердцу русского человека вещей из разных эпох.

1. Географические названия и имена героев

Карта Grishaverse

Карта Grishaverse

Barnes & Noble Exclusive Edition

Альтернативная Российская империя сериала называется Равка, ее населяют люди, владеющие магией, и обычные жители – отказники (в книги писательница почему-то называет их термином «otkazat’sya», хотя это не существительное, а глагол). Страна находится в многолетнем конфликте со своим соседом Шуханом, одновременно напоминающим Китай и Монголию.

Многие географические названия покажутся русскому зрителю одновременно и знакомыми, и забавными – здесь есть Керчь, Новокрибирск (sic!), Сибирь и Новый Зем. Впрочем, с реальными своими прототипами они никак не связаны, автор просто использует для заполнения карты понравившиеся ей слова.

Язык Равки вдохновлен русским, но для носителя языка заметно, что Ли Бардуго практически с ним не знакома, русские переводчики романа и создатели озвучки сериала немало потрудились над исправлением путаницы с именами героев и их полом. Очень часто у женских персонажей фамилия в мужском роде, а у мужских, наоборот, – в женском.

«Александр Морозова» в мехах

«Александр Морозова» в мехах

Shadow and Bone, 2021, Netflix

Например, главная героиня сериала в оригинале Алина Старков (вместо Старкова), одного из первых могущественных магов зовут Илья Морозова (вместо Морозов), подругу главной героини Женя Сафин (вместо Сафина) и тому подобное веселое безобразие. Главный злодей сериала генерал Кириган несколько теряет свой демонический флер для русского зрителя, когда оказывается, что его зовут Александр Морозова. Хотя возможно после Бабы Яги в исполнении Киану Ривза это уже не так страшно.

2. Разноцветные кафтаны, военная форма и русские меха

Форма картографов

Форма картографов

Shadow and Bone, 2021, Netflix

В сериале мы в основном видим главных и второстепенных героев в форменной одежде в русском стиле: прежде всего, в военной форме и кафтанах.

Когда мы знакомимся с главной героиней сериала Алиной, она служит картографом в Первой армии (состоящей из людей без магических способностей). Её форма сочетает барашковую шапку – головной убор, введенный императором Александром III для некоторых военнослужащих Российской империи, и френч периода Первой мировой войны. В реальности, ко времени, когда российская армия стала носить френчи, барашковые шапки уже вышли из употребления.

Бочкарева Мария (слева) // Барашковые шапки

Бочкарева Мария (слева) // Барашковые шапки

Public Domain

К тому же попасть в русскую армию для женщины конца XIX – начала XX века было делом практически неосуществимым. Тут можно вспомнить разве что историю Марии Бочкарёвой, которая в начале Первой мировой войны хотела попасть в резервный батальон, однако ей вместо этого посоветовали стать сестрой милосердия. Мария не сдалась и обратилась к царю, который встал на ее сторону. Только так Мария смогла попасть в армию и со временем получила Георгиевский крест и три медали за свою храбрость.

Меховой подклад одежды виден по меховой опушке воротников

Меховой подклад одежды виден по меховой опушке воротников

Shadow and Bone, 2021, Netflix

Вторая армия, состоящая из магов, одевается в кафтаны разных цветов. Цвет и вышивка на кафтане зависят от того, какими именно магическим силами обладает хозяин кафтана. В Российской империи кафтан был чрезвычайно популярен на протяжении нескольких веков. Повседневные кафтаны шили из сукна, как и в сериале, а для праздничных вариантов использовали шелк и бархат, были популярны яркие цвета. В начале XVIII века придворные Петра Великого так увлеклись украшением кафтанов вышивкой, галунами и позументами, что Петр был вынужден издать ограничительный указ, чтобы не вводить подданных в дополнительные расходы. Кафтан для холодного времени подбивался овчиной или мехом, что можно увидеть и в сериале.

3. Царская семья

Так в сериале выглядит царская семья

Так в сериале выглядит царская семья

Shadow and Bone, 2021, Netflix

Равкой в сериале управляет царская семья, причем в книжной серии царя зовут Александром III, а в сериале он переименован в Петра. Имя одного из сыновей царя Николай, так что для знакомого с русской историей зрителя выбор наследника во втором сезоне сериала не станет сюрпризом. Актер, исполнивший роль царя, действительно напоминает Александра, который был крупным человеком и, по воспоминаниям современников, любил появляться в солдатских сапогах с заправленными в них штанами.

4. Григорий Распутин и магия «гришей»

Апрат

Апрат

Shadow and Bone, 2021, Netflix

Людей с магическими способностями в сериале называют «Гриши» ('grisha'). Название этой «расы» образовано от имени Григория Распутина, знаменитого друга семьи последнего российского императора Николая II.

Распутин «подарил» сериалу не только свое имя, но и одного из наиболее подозрительных персонажей, священника – советника царя по имени Апрат, его роль в первом сезоне не совсем ясна, хотя понятно, что он имеет на царя и двор непонятное влияние.

Григорий Распутин

Григорий Распутин

Public Domain

Во втором сезоне зрители смогут увидеть развитие этого персонажа и сравнить его с трагической судьбой Григория Распутина, убитого заговорщиками в попытках спасти репутацию царской семьи.

4. Персонажи русских сказок и поверий

«Русалки», 1871, Иван Крамской

«Русалки», 1871, Иван Крамской

Третьяковская галерея/Public Domain

Как и положено героям подросткового фэнтези, Алина и ее помощники в течение сериала будут искать волшебные артефакты, которые в мире Ли Бардуго называются усилителями. Эти существа и их части способны усилить магические способности некоторых магов.

Два из трех артефактов напрямую относятся к миру русских сказок и поверий. Первый – чешуйки существа по имени Русалье. У Ли Бардуго это морской дракон из детских сказок, который заманивает под воду красивых женщин. В русских легендах русалка – это вредоносный дух, появляющийся в виде женщины с длинными волосами в белой рубахе в поле, у воды или в лесу. Он может защекотать человека насмерть или утопить в воде. Чешуек и рыбьего хвоста у них нет, так что получить от них какой-либо артефакт не получится.

Жар-птица, 1899, Иван Билибин

Жар-птица, 1899, Иван Билибин

Public Domain

Второй артефакт, который предстоит найти Алине Старковой – Жар-птица, мифическая птица с огненными крыльями, которую считают душой Равканской империи. В славянских сказках это птица с золотыми и серебряными крыльями, от которых идёт яркое сияние. Известно, что она питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие, и ее пение может исцелять больных. Добыча жар-птицы – это классическое задание для главного героя русской сказки.

Во втором сезоне поклонники сериала увидят несомненно и другие, связанные с Российской империей, вещи, о которых мы не будем писать, чтобы не спойлерить. Несмотря на множество забавных ошибок автора, «Тень и кость» – это мир, наполненный славянским очарованием, с которым стоит познакомиться.

История Видео
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен