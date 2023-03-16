7 старинных постных блюд из гороха

На Руси использовали горох во всех видах: сырой зеленый горох и после термической обработки, молодые стручки, созревший высушенный горох и сушеную ботву – из нее делали чучело на Масленицу.
Упоминания об использовании гороха в русской кухне встречаются еще в документах XII века. Тогда в рецепте кутьи (поминальная каша) предлагалось к вареной пшенице добавлять горох и бобы. А в «Домострое» 1650-х годов, главном документе, который регулировал быт русской семьи на протяжении нескольких веков, встречается рецепт лапши из гороховой муки.
Праздник, посвященный гороху, традиционно отмечается в середине августа, одновременно с Яблочным спасом. С этого дня горох можно собирать и употреблять в пищу. Горох всегда ассоциировался с процветанием хозяйства и благополучием семьи. Раньше на свадьбе молодых стегали гороховыми плетьми при входе в дом после венчания. Это должно было принести им достаток и многочисленное потомство. Вот список блюд, воздействие которых на фертильность пока не изучено, но которые, очевидно, скрасят будни любого вегетарианца.
Чтобы блюдо получилось наверняка, горох лучше накануне вечером замочить. В день готовки горох залить 500–600 мл воды и варить до полуготовности (час-полтора). Затем нарезать кубиками морковь, репчатый лук и репу (если есть) и добавить все к гороху. Когда горох и овощи разварятся, протереть их через сито, посолить, поперчить по вкусу и еще раз протереть. Этой массой наполнить формы, предварительно смазанные растительным маслом, затем их перевернуть и выложить на тарелку. Сверху блюдо посыпать зеленым луком или добавить свежие овощи.
Горох отварить до готовности (от полутора до трех часов), протереть через сито вместе с отваром. Получившуюся массу перелить в тарелку, добавить либо обжаренный лук, либо свежий зеленый, посолить и поперчить, сверху посыпать сухариками.
Для этого блюда нужны зеленые зерна гороха. Если они начали подсыхать, их можно сначала отварить (5 минут), но не допускать разваривания. Затем горох обжарить на растительном масле с мелко порезанными луком, петрушкой, укропом и другими травами. В конце посолить, поперчить и добавить 250 мл макового молока (коровьего, если нет ограничений в диете) и довести до кипения.
Многие слышали о киселе из ягод, а из гороха готовят блюдо, больше напоминающее желе. 1 стакан гороха перемолоть в блендере до муки, развести небольшим количеством воды, чтобы не осталось комочков. Влить гороховую массу в теплую кипяченую воду (0,5 литра) и варить 20 минут на маленьком огне, помешивая. В конце посолить и перелить кисель в небольшие формы, оставить застывать. Отдельно нужно почистить луковицу, нарезать тонкими кольцами и обжарить до золотистого оттенка. Подавать кисель на тарелках. Чтобы он хорошо отошел от стенок формы, его достаточно опустить на пару секунд в горячую воду. Сверху кисель украсить кольцами лука.
На Руси гороховую лапшу делали так: в кастрюлю насыпали 400–500 граммов гороховой муки (если нет готовой, подойдет измельченный в блендере горох), в нее вбивали 2–3 яйца, солили и подливали холодную воду или молоко (100–150 мл), затем замешивали тесто. Во время поста тесто для лапши делали из муки, ледяной воды и 1 столовой ложки растительного масла. В любом случае потом надо раскатать из теста пласт и нарезать острым ножом лапшу. Затем лапшу подсушить и отварить в подсоленной воде.
Эти необычные блины готовятся так же просто, как и блины из пшеничной муки, но имеют сладковатый вкус. Взять гороховую муку или размолоть горох в блендере. 1 яйцо перемешать с 1 чайной ложкой сахара и щепоткой соли и постепенно всыпать 150 граммов гороховой муки, добавить 200 мл воды и замесить жидкое тесто так, чтобы не осталось комков. Выпекать блины, как обычно, на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде.
Эти пирожки напоминают пирожки с картофелем, но обладают более насыщенным вкусом. Для начинки: замоченный накануне горох (1 стакан) промыть и варить, пока не разварится, оставшуюся воду слить. Мелко нарезанный лук обжарить на растительном масле и добавить в горох. Получившуюся массу посолить и перемешать, если нужно – измельчить блендером.
Приготовление теста займет несколько часов. В миску влить 250 мл теплой воды и растворить в ней 2 чайные ложки сахара и дрожжи (10 граммов). Всыпать 1 стакан просеянной муки и перемешать. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Когда опара подойдет, добавить 0,5 чайной ложки соли и 4 столовые ложки растительного масла, добавить 3 стакана муки и замесить тесто. Выложить тесто на доску и придать ему форму шара, вернуть в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на полтора часа.
Поднявшееся тесто нарезать кусками и придать им округлую форму, раскатать, выложить начинку и слепить пирожки. Уложить их швом вниз на присыпанную мукой доску и дать им полежать 20 минут. Затем обжарить пирожки с обеих сторон на сковороде на растительном масле.
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